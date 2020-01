Calcio, San Tommaso-Palermo. Pelagotti: “Sul loro gol non eravamo messi benissimo, sappiamo di essere i più forti”.

di Lucio Ianniciello

Il portiere del Palermo Pelagotti fa subito riferimento al fatto che qualcosa contro il San Tommaso non è andata ma lancia il guanto di sfida: “Siamo sempre primi, il loro gol lo devo rivedere. Certo, non eravamo messi benissimo. Abbiamo concesso poco ma ci siamo abbassati troppo. Sappiamo di essere più forti di tutti. Non dobbiamo pensare in negativo. Il Palermo c’è, siamo pronti a combattere. Vogliamo vincere”. Analizza la gara più nel dettaglio: “Loro hanno avuto più corner e punizioni, alla fine abbiamo rischiato anche di perderla”. I tifosi palermitani presenti a Pratola Serra non l’avrebbero presa benissimo: “Non possiamo andare sotto la curva, ci hanno detto di dare di più”.

