Calcio, Serie A. Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e -1 in classifica per i partenopei.

È ufficiale la decisione del Giudice sportivo Mastandrea su Juventus-Napoli: 3-0 a tavolino per i bianconeri e 1 punto di penalità per gli azzurri che furono bloccati alla partenza dall’Asl locale con i padroni di casa regolarmente in campo. Il Napoli opporrà ricorso a questa decisione dove è specificata l’impossibilità per l’organo giudicante di esprimersi su provvedimenti di Autorità sanitarie, territoriali e regionali che vadano a tutelare la salute della collettività.

