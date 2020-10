“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″. Questo il comunicato della Lega dopo che l’ASL ha bloccato la partenza del Napoli per Torino, positivo al covid anche Elmas oltre a Ziekinski. Nella Juve contagiati due membri dello staff.

adsense – Responsive – Post Articolo