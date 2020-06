Calcio Serie B. Venezia, caso di Covid al quinto ciclo di tamponi.

“La società del Venezia calcio ha comunicato che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al tampone Covid-19 e per questo l’intera squadra ha interrotto da subito gli allenamenti (compreso quello che era programmato per oggi) ed è stata posta, a partire da stasera, in isolamento fiduciario.

Ora si aspettano i risultati di un nuovo ciclo di tamponi, effettuato oggi. La società, inoltre, è in attesa di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti. Il caso di positività è stato rilevato al quinto ciclo di tamponi, che era stato effettuato venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra”.

Questo recita il comunicato del club lagunare.

