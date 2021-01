Calcio Serie C, 18a Giornata. Avellino gagliardo, a Teramo finisce 1-1.

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Diakitè, Trasciani, Tentardini; Arrigoni, Viero (8’ st Di Francesco); Ilari, Bombagi (39’ st Mungo), Santoro; Pinzauti (42’ st Gerbi). A disp.: D’Egidio, Cappa, Celentano, Birligea, Di Matteo, Bunino, Iotti. All.: Paci.

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Adamo (18’ st Carriero), Aloi, D’Angelo, Tito (22’ st Baraye); Fella (22’ st Santaniello), Bernardotto (44’ st Errico). A disp.: Pane, Rizzo, Dossena. All.: Braglia.

Arbitro: Fiero di Pistoia. Assistenti: Laudato di Taranto e Centrone di Molfetta.

Note: ammoniti Aloi, Viero, Ilari; recupero 1′ pt, 4′ st.

Reti: 9′ pt Bombagi (T), 12′ st rig. D’Angelo.

Nella ripresa il pari irpino scaturisce da un’iniziativa di Bernardotto, entra in area avversaria e Diakite’ lo stende. Rigore piuttosto netto che D’Angelo realizza. Quinto gol per il centrocampista siciliano, capocannoniere dei lupi insieme a Fella. Braglia butta nella mischia prima Carriero e poi l’altro neo arrivato Baraye insieme a Santaniello. In mezzo a questi cambi, un tiro radente di Fella su cui fa buona guardia Lewandowski. Poi il vento cambia un po’, Costa Ferreira si scatena e imbecca Pinzauti che di testa colpisce il palo. Non succede granché altro, pari e patta e tutti contenti.

