Calcio, Serie C. Al via la prevendita per Catania-Avellino del 22 gennaio.

di Redazione sportiva

Domani a Teramo, mercoledì a Catania per il recupero della prima giornata di ritorno. Poi i lupi chiuderanno questo tour de force con la terza partita in una settimana ospitando il Picerno il 26 gennaio. Per la gara in Sicilia è già partita la prevendita, ecco il comunicato del club rossoazzuro.

Dal 17 gennaio, alle ore 9.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Avellino, valevole per la ventesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” mercoledì 22 gennaio alle 15.00. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate nella Sezione Biglietteria del nostro sito (è opportuno verificare date ed orari d’apertura), online, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.ticketone.it (anche con servizio Stampa@casa), ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village (venerdì, sabato, martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; lunedì 20 gennaio dalle 15.30 alle 18.30).

Di seguito, le indicazioni dettagliate.

CATANIA-AVELLINO – 22/01/2020 – Ore 15.00

Prezzi

Curve € 12

Tribuna B € 18

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 55

Settore Ospiti € 12 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di martedì 21 gennaio.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti per i diversamente abili: sportello in funzione martedì 21 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00, presso i botteghini di Piazza Spedini.

– I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente presentando il certificato originale di invalidità (solo invalidità 100%), la fotocopia del certificato di invalidità, la fotocopia del documento d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.