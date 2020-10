Calcio, Serie C. Foggia-Avellino in diretta su Rai Sport.

Foggia-Avellino, in programma giovedì 22 ottobre ore 20.45, sarà trasmessa in diretta dalla Rai. Copertura in chiaro quindi per il match tra pugliesi e irpini, proprio come il derby che i lupi hanno giocato ieri contro la Juve Stabia. La Lega Pro ha mediato con la Rai chiudendo l’accordo. Il match sarà visibile anche su Eleven Sports. I satanelli sono reduci da due sconfitte consecutive contro Bisceglie e Catanzaro dopo l’esordio vittorioso contro il Potenza. Avellino con 7 punti in 3 partite. Allo stadio “Pino Zaccheria” ci potranno essere 1000 persone ad assistere alla gara, tutte residenti nel Foggiano.

