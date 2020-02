Calcio Serie C girone C, 24a giornata. Finisce 1-1 tra Bisceglie e Avellino, due rigori su un campo di patate.

Bisceglie (3-5-1-1): Casadei; Hristov, Joao Silva, Karkalis; Mastrippolito, Trovade, Nacci, Zibert (24′ st Petris), Armeno; Ungaro (14′ st Gatto); Montero. A disp.: Borghetto, Camporeale, Longo,Turi, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri All. Mancini.

Avellino (3-4-1-2): Dini; Laezza, Zullo (38′ st Alfageme), Bertolo (33′ pt Illanes); Celjak, De Marco (1’st Ferretti), Di Paolantonio, Parisi; Izzillo; Micovschi (10′ st Sandomenico), Albadoro (10′ st Pozzebon). A disp.: Tonti, Morero, Rossetti, Evangelista, Garofalo, Federico, Rizzo. All. Padovano (squalificato Capuano).

Arbitro: Di Graci di Como.

Guardalinee: Mariottin e Meocci.

Note: espulso 35′ st Trovade per doppio giallo; ammoniti Bertolo, Pozzebon, Montero, Parisi Angoli: 3-6 Avellino; recupero 1′ pt e 5’st.

Reti: 40′ pt rig. Di Paolantonio (A), 47′ pt Montero (B).

I lupi non vanno oltre l’1-1 su un campo di patate. Pietose le condizioni del manto del “Gustavo Ventura” di Bisceglie. Dal 1′ nessuno degli ultimi arrivati tra i biancoverdi, ci sono invece Dini, Izzillo e Bertolo. Proprio quest’ultimo deve lasciare la contesa per un infortunio, al suo posto Illanes. Al 40′ Hristov atterra Albadoro, è rigore per l’Avellino che trasforma Di Paolantonio dopo un battibecco con Micovschi su chi dei due dovesse calciare. Nel recupero del primo tempo altro rigore, questa volta per il Bisceglie causa atterramento di Dini su Trovade. Lo stesso Dini si oppone a Montero ma niente può sulla ribattuta in rete di quest’ultimo. Nella ripresa entrano i nuovi Ferretti, Sandomenico e Pozzebon. A 10′ dalla fine padroni di casa in 10, espulso Trovade per proteste prima e fallo su Parisi poi. Due gialli in 1′. Avellino con quattro punte, dentro anche Alfageme ma il risultato non si schioda. Irpini a +4 dai play out e a -3 dai play off.