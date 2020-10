Calcio Serie C girone C, 4a giornata. Guida il Bari, terza vittoria su tre per la Turris, pari scoppiettante tra Casertana e Ternana.

di Redazione sportiva

Nel quarto turno del girone C di Serie C si conferma in testa il Bari. A Viterbo contro la Viterbese vince 3-0 archiviando la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Antenucci al 5′, Di Cesare al 38′ e D’Ursi al 42′. Tuttavia i pugliesi non sono a punteggio pieno, cosa di cui possono gonfiare il petto Turris e Avellino. Continuano a sorprendere i corallini, in tre gare giunge la terza vittoria a Bisceglie. Il pesante 0-1 porta la firma di Giannone che va in rete al 41′. Scoppiettante 3-3 tra Casertana e Ternana al Partenio Lombardi di Avellino, lavori al “Pinto”. I campani mettono la testa davanti, marcature di Fedato e Matarese nel primo tempo. Gli umbri ribaltano tutto nella ripresa con Falletti, Paralta e Furlan quando si è giunti all’84’. La Casertana però non si arrende e trova il pari con Cuppone al 90′. Importante e sofferta la vittoria della Juve Stabia, 2-1 in casa contro il Francavilla. Sono gli ospiti a passare con Ekuban al 52′, Garattoni pareggia all’81’, in mischia al 92′ Romero da’ i tre punti alle vespe. Il derby calabrese di Vibo Valentia tra Vibonese e Catanzaro finisce a reti bianche. Il Teramo continua a impressionare, vince 2-0 a Monopoli: ci pensano Ilari al 2′ e Costa Ferreira al 19′. Terzo posto in classifica per gli abruzzesi. Nessun gol anche nel derby tra Paganese e Cavese a Pagani. Il portiere Bisogno, rimpiazzato l’espulso D’Andrea, ha parato tutto, anche un rigore di Scarpa. Esordio vittorioso del Foggia, steso il Potenza con le reti di Germinio al 43′ e Dell’Agello al 53′.

Classifica

Bari 10

Turris* 9

Teramo* 7

Avellino** 6

Ternana 6

Juve Stabia 6

Vibonese 5

Catanzaro* 4

Potenza* 4

Foggia*** 3

Catania* (-4) 3

Monopoli* 3

Casertana** 2

Paganese 2

Cavese* 1

Palermo* 1

Francavilla 1

Viterbese 1

Bisceglie*** 0

*Una gara in meno

*Due gare in meno

*Tre gare in meno.

Trapani escluso dal campionato.

adsense – Responsive – Post Articolo