Calcio, Serie C girone C. Rinviata per maltempo Avellino-Turris, match d’esordio per lupi e corallini.

di Redazione sportiva

Niente da fare per Avellino-Turris. È stata rinviata a data da destinarsi il match d’esordio per i due team, solo 9′ di gioco nel pantano del Partenio Lombardi prima dell’interruzione che si è tramutata in sospensione dopo due sopralluoghi dei capitani Micheli e Di Nunzio unitamente all’arbitro Longo. Ecco come erano scesi in campo lupi e corallini.

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Adamo, Aloi, Silvestri, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, Pizzella, Bernardotto, De Francesco, Mariconda, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

Turris (4-4-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Filippini; Franco, Fabiano, Romano, Signorelli; Giannone, Persano. A disp.: Lonoce, Esposito, Piazza, Marchese, Sandomenico, Pandolfi, D’Oriano, D’Ignazio, Loreto, Brandi, Da Dalt. All.: Fabiano.

Arbitro: Longo di Paola

adsense – Responsive – Post Articolo