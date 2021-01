Calcio, Serie C. Il Catanzaro fallisce l’aggancio all’Avellino, colpo Casertana.

Colpo della Casertana a Castellammare contro la Juve Stabia, 0-2 il risultato con reti al 45′ di Turchetta e al 92′ di Castaldo. Era il recupero della 17a giornata. Ottimo momento per i falchetti, sorpasso sulle vespe e irruzione in zona play off. Buone notizie da Catanzaro per l’Avellino, i calabresi, nel recupero della 18a giornata, non piegano in casa la resistenza della Viterbese. Finisce 0-0. Per questo motivo i giallorossi si portano a 32 punti in classifica, il terzo posto solitario dell’Avellino è a quota 34. I ragazzi di Braglia domenica prossima se la vedranno al Partenio-Lombardi proprio contro la Viterbese.

