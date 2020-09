Calcio, Serie C. Il programma del girone C dalla 1a alla 7a Giornata: Avellino in notturna a Viterbo nella prima trasferta e in posticipo contro la Juve Stabia alla 5a.

1a GIORNATA ANDATA – 26-27-28 SETTEMBRE 2020

> GIRONE C

AVELLINO TURRIS Domenica Ore 17.30 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino

CATANIA PAGANESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Angelo Massimino”, Catania

CAVESE VIBONESE Sabato Ore 20.45 Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni (SA)

JUVE STABIA MONOPOLI Domenica Ore 17.30 Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia (NA)

POTENZA CATANZARO Domenica Ore 17.30 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

TERAMO PALERMO Domenica Ore 15.00 Stadio “Gaetano Bonolis”, Pian d’Accio, Teramo

TERNANA VITERBESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Libero Liberati”, Terni

TRAPANI CASERTANA Domenica Ore 15.00 Stadio “Polisportivo Provinciale”, Erice (TP)

VIRTUS FRANCAVILLA BARI Domenica Ore 17.30 Stadio “Giovanni Paolo II”, Francavilla Fontana (BR)

Y X In attesa di programmazione

2a GIORNATA ANDATA – 03-04-05 OTTOBRE 2020

> GIRONE C

BARI TERAMO Domenica Ore 15.00

CASERTANA Y In attesa di programmazione

CATANZARO TRAPANI Domenica Ore 17.30

MONOPOLI CATANIA Domenica Ore 15.00

PAGANESE TERNANA Domenica Ore 17.30

PALERMO POTENZA Domenica Ore 15.00

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

VIBONESE JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

VITERBESE AVELLINO Sabato Ore 20.45

X CAVESE In attesa di programmazione

3a GIORNATA ANDATA – 07-08 OTTOBRE 2020

> GIRONE C

AVELLINO X In attesa di programmazione

CATANIA JUVE STABIA Mercoledì Ore 18.30

CATANZARO PAGANESE Mercoledì Ore 18.30

CAVESE BARI Mercoledì Ore 20.45

POTENZA CASERTANA Mercoledì Ore 20.45

TERAMO Y In attesa di programmazione

TERNANA PALERMO Mercoledì Ore 20.45

TRAPANI MONOPOLI Mercoledì Ore 18.30

TURRIS VITERBESE Mercoledì Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE Mercoledì Ore 18.30

4a GIORNATA ANDATA – 10-11-12 OTTOBRE 2020

> GIRONE C

CASERTANA TERNANA Domenica Ore 17.30

CATANIA TRAPANI Sabato Ore 20.45

JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

MONOPOLI TERAMO Domenica Ore 15.00

PAGANESE CAVESE Domenica Ore 17.30

PALERMO AVELLINO Domenica Ore 15.00

VIBONESE CATANZARO Domenica Ore 17.30

VITERBESE BARI Domenica Ore 15.00

X TURRIS In attesa di programmazione

Y POTENZA In attesa di programmazione

5a GIORNATA ANDATA – 17-18-19 OTTOBRE 2020

> GIRONE C

AVELLINO JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45

BARI TRAPANI Domenica Ore 15.00

CATANZARO Y In attesa di programmazione

CAVESE VITERBESE Domenica Ore 17.30

TERAMO CASERTANA Domenica Ore 17.30

TERNANA POTENZA Domenica Ore 15.00

TURRIS MONOPOLI Domenica Ore 17.30

VIBONESE PAGANESE Sabato Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA Domenica Ore 15.00

X PALERMO In attesa di programmazione

6a GIORNATA ANDATA – 21-22 OTTOBRE 2020

> GIRONE C

CASERTANA CATANZARO Mercoledì Ore 20.45

CATANIA TERNANA Mercoledì Ore 20.45

JUVE STABIA CAVESE Giovedì Ore 20.45

MONOPOLI BARI Mercoledì Ore 20.45

PAGANESE VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

PALERMO TURRIS Mercoledì Ore 18.30

POTENZA TERAMO Mercoledì Ore 18.30

TRAPANI VIBONESE Mercoledì Ore 18.30

VITERBESE X In attesa di programmazione

Y AVELLINO In attesa di programmazione

7a GIORNATA ANDATA – 24-25 OTTOBRE 2020

> GIRONE C

AVELLINO CASERTANA Domenica Ore 17.30

BARI CATANIA Domenica Ore 17.30

CATANZARO PALERMO Domenica Ore 17.30

CAVESE MONOPOLI Domenica Ore 15.00

TERAMO JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

TERNANA Y In attesa di programmazione

TURRIS PAGANESE Domenica Ore 17.30

VIBONESE VITERBESE Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA Sabato Ore 20.45

X TRAPANI In attesa di programmazione

