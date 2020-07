Vince la Reggio Audace la finale secca dei play off di Serie C nell’impianto amico del “Mapei Stadium Città del Tricolore”, 1-0 contro il Bari di De Laurentiis, volando in Serie B. Al 5′ del secondo tempo il gol decisivo di Kargbo. La Reggiana ritorna in B dopo 21 anni, per i pugliesi un altro anno di Serie C.

