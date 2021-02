Calcio, Serie C. La Lega ha comunicato date e orari delle gare, il calendario dell’Avellino fino alla fine della regular season.

di Redazione sportiva

La Lega ha diramato le date e gli orari delle gare di campionato fino alla fine della stagione, le ultime due giornate si disputeranno in contemporanea. L’Avellino affrontera’ la capolista Ternana al “Liberati” sabato santo. A Catania lunch match domenica 21 marzo, in casa contro il Bari sabato 10 aprile alle 17,30. Ecco il cammino dei lupi, domenica prossima riposeranno per ritornare in campo mercoledì 3 marzo in quel di Catanzaro.

30a Monopoli-Avellino sabato 13 marzo ore 15

31a Avellino-Potenza mercoledì 17 marzo ore 20.30

32a Catania-Avellino domenica 21 marzo ore 12.30

33a Avellino-Virtus Francavilla domenica 28 marzo ore 15

34a Ternana-Avellino sabato 3 aprile ore 15

35a Avellino-Bari sabato 10 aprile ore 17.30

36a Vibonese-Avellino martedì 13 aprile ore 17.30

37a Avellino-Teramo domenica 18 aprile ore 17.30

38a Cavese-Avellino domenica 25 aprile ore 20.30

