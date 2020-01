Calcio, Serie C. La nota della Casertana: “Ne’ l’Avellino e ne’ altre società si sono fatte avanti per Castaldo”.

di Redazione sportiva

La Casertana diffonde una nota in cui ribadisce il legame di Castaldo al club oltre alla mancanza di proposte per l’attaccante, nemmeno da parte dell’Us Avellino, puntualmente citato. Ineffetti si è scritto e letto di un interessamento degli irpini per l’ex lupo Gigi Castaldo. Non viene risparmiato l’agente del calciatore De Notaris.

“La Casertana FC ritiene doveroso intervenire e puntualizzare alcuni aspetti, in seguito alle ripetute dichiarazioni rilasciate dall’avv. Ernesto De Notaris, procuratore del calciatore Luigi Castaldo. De Notaris ha parlato del suo assistito addentrandosi in analisi e considerazioni che non possono e non devono trovare certo spazio sugli organi di informazione. Tutto ciò tenendo conto del fatto che Castaldo ad oggi è un tesserato della Casertana, con contratto in scadenza al 30 giugno 2021, e che nei frequenti confronti con la società ha sempre manifestato il suo grande entusiasmo di vestire questi colori.

Premesso ciò, la Casertana FC specifica che né l’US Avellino, né altre società, si siano fatte avanti per chiedere informazioni e/o avanzare proposte per l’attaccante in questione. Per tale motivo si chiede agli operatori di mercato di conservare il giusto rispetto nei confronti di questa società e, qualora si ritenesse necessario farlo, porre all’attenzione riflessioni o richieste in luoghi e momenti preposti”.