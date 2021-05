Calcio, Serie C. L’Avellino pesca il Palermo per i play off, domenica in Sicilia.

Sono stati effettuati i sorteggi per il primo turno nazionale dei play off. Entra in gioco l’Avellino da testa di serie pescando il Palermo. Domenica 23 l’andata in Sicilia, mercoledì 26 maggio il ritorno al Partenio Lombardi. I rosanero hanno superato i primi due turni del girone eliminando Teramo e Juve Stabia. Il tabellone dei play off nazionali si completa con Feralpi Salo’-Bari, Matelica-Renate, Albinoleffe-Modena e Pro Vercelli-Sudtirol. Dal secondo turno entreranno in gioco le seconde classificate nei rispettivi gironi Alessandria, Padova e Catanzaro.

