Calcio, Serie C. L’avversario dell’Avellino nei play off sarà la Ternana, si giocherà mercoledì 1 luglio.

L’Avellino affronterà la Ternana mercoledì primo luglio in Umbria. I rossoverdi hanno perso la finale di Coppa Italia Serie C, questa sera a Cesena, contro la Juventus Under 23 per 2-1. Nella stessa manifestazione le fere avevano eliminato proprio i lupi a novembre nella contestazione del Partenio Lombardi per un fuorigioco dubbio fischiato ai padroni di casa allo scadere. Sarebbe valso il passaggio del turno. Le due squadre si ritroveranno nei play off, quarto confronto in stagione. In campionato il team di Capuano vinse al “Liberati” grazie ad un gol di Charpentier. Orario del match di mercoledì da stabilire.

