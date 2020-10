Calcio, Serie C. L’ex Avellino Di Paolantonio si accasa all’Arezzo.

L’ex Avellino Di Paolantonio ha trovato squadra, si accasa all’Arezzo. La separazione col club biancoverde alla fine della scorsa stagione, l’auspicio della Serie B fino alla ripartenza dalla C con il club aretino. Negli ultimi giorni erano circolate voci che accostavano Di Paolantonio ai lupi, come metronomo ideale per la squadra di Braglia. Un pourparler infittitosi anche per via delle prestazioni non eccelse di De Francesco. Il comunicato della società toscana.

La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Alessandro Di Paolantonio è un nuovo calciatore del Cavallino.

Alessandro Di Paolantonio, centrocampista classe 1992, vestirà la maglia Amaranto dopo le esperienze con Teramo, Viterbese, Ternana e Avellino. Vestirà la maglia numero 31.

Ad Alessandro, da parte della Società, va il più sincero in bocca al lupo per la stagione.

adsense – Responsive – Post Articolo