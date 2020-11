Calcio, Serie C. Nei recuperi il Foggia vince a Caserta, pari tra Catanzaro e Palermo.

Il Foggia vince a Caserta per 2-0, mentre a Catanzaro 1-1 tra i giallorossi e il Palermo. Questi i risultati dei due recuperi del girone C della Lega Pro. I satanelli hanno la meglio sulla Casertana grazie al rigore di Rocca nel primo tempo e alla marcatura di Vitale nella ripresa. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Marchionni dopo il colpo nel derby contro il Bari. Il Catanzaro, prossimo avversario dell’Avellino, getta alle ortiche 3 punti. Con il Palermo ridotto in 9 per le espulsioni di Broh e Crivello nel secondo tempo, i calabresi si fanno raggiungere all’88’ da una rete di Almici su punizione, deviata da Evacuo. Proprio quest’ultimo aveva siglato il gol dell’1-0 al 74′.

