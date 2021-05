Calcio, Serie C. Playoff, l’Avellino pesca il Sudtirol: domenica al Partenio Lombardi.

Sono stati effettuati a Firenze i sorteggi per il secondo turno dei play off nazionali, equivalente ai quarti di finale. L’Avellino, non testa di serie, ha pescato il Sudtirol. Domenica al Partenio Lombardi, mercoledì 2 giugno al “Druso” di Bolzano. Nelle semifinali la vincente di questa sfida affronterà la vincente di Renate-Padova. Gli altri due accoppiamenti sono Albinoleffe-Catanzaro e Feralpi Salo’-Alessandria. In caso di parità passeranno il turno le teste di serie Sudtirol, Alessandria, Padova e Catanzaro.

