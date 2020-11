Calcio, Serie C. Potenza-Avellino è stata rinviata.

La richiesta di rinvio dell’Us Avellino è stata accolta. La gara tra Potenza e il club biancoverde, in programma il 23 novembre alle 21, è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo le sfide casalinghe che avrebbero visto Monopoli e Bisceglie come avversarie, é il terzo rinvio consecutivo per i lupi, questa volta a causa di difficoltà numeriche di organico dello stesso team irpino. Nell’ultimo ciclo di tamponi un solo positivo al Covid 19 nel gruppo squadra. Potenza-Avellino avrebbe rappresentato la commemorazione del quarantennale del terremoto, la provincia potentina e quella avellinese furono le più colpite. Il comunicato della Lega.

“Preso atto dell’istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Potenza-Avellino, in programma lunedì 23 novembre 2020, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, venga rinviata a data da destinarsi”.

adsense – Responsive – Post Articolo