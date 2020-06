È ufficiale, alle 20.30 di mercoledì 1 luglio si giocherà Ternana-Avellino. Il match è valevole per il primo turno dei play off di Serie C girone C. Gara secca, in caso di parità passeranno al turno successivo gli umbri per via di una migliore classifica. Ai lupi non tocca che vincere.

