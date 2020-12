Calcio, Serie C. Terzo allenatore in casa Cavese, ci si riaffida a Campilongo.

La Cavese esonera Maiuri, la sconfitta in casa della Turris ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e richiama Campilongo. È già il terzo allenatore per i metelliani, si era partiti con Modica nel ritiro di Nusco. Ultima in classifica con 8 punti in 16 partite, una sola vittoria. Per l’ex Avellino Campilongo é la terza esperienza a Cava dopo il triennio 2004-2007 e quella della passata stagione. Il comunicato della società.

La Cavese 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Salvatore Campilongo. Il tecnico partenopeo, alla sua terza esperienza in bleufoncé, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

