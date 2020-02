Calcio, Serie C. Tifosi irpini a Bari senza tessera del tifoso, accolta la richiesta dell’Avellino.

L’US Avellino comunica che è stata accettata la richiesta avanzata dal club di non limitare la trasferta di Bari ai soli possessori di Fidelity Card. Pertanto, a seguito delle determinazioni odierne del G.O.S., sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti presso tutti i rivenditori Ticketone (1290 posti a disposizione, costo eur. 13.50 più prevendita) entro e non oltre le ore 19.00 di sabato.

L’US Avellino ingrazia gli organi istituzionali ed in particolare il Signor Questore di Bari per per la disponibilità dimostrata.