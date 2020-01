Calcio, Serie C. Variazione di orario per Catania-Avellino del 22 gennaio.

di Redazione sportiva

Catania-Avellino del prossimo 22 gennaio si disputerà alle 15 anziché alle 18.30 come inizialmente previsto. La gara, valevole per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C, è slittata, come l’intero turno, nel week end prima di Natale per la protesta della Lega Pro nei confronti del Governo sulla mancata defiscalizzazione dei club. L’anticipo di orario è dovuto a questioni logistiche, visto che l’ultimo volo da Catania è in programma per le ore 20. Diversamente l’Avellino sarebbe dovuto partire dalla località etnea il mattino seguente. Richiesta del club irpino quindi accolta con il benestare del club rossoazzuro.