di Redazione sportiva

Due trasferte consecutive per i lupi, entrambe in Puglia. Prima Bisceglie e poi Francavilla. Intanto è possibile acquistare i biglietti per la prima partita fuori casa. Fischio d’inizio alle 15.

Disponibili i biglietti per Bisceglie.

Su www.vivaticket.it e presso tutti i rivenditori Vivaticket è possibile acquistare, fino alle ore 19.00 di sabato, i biglietti per il settore ospiti del “Ventura”.