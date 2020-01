Calcio Serie D girone I, 20a giornata. Il San Tommaso cede all’85’ in casa dell’ACR Messina.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Peccato per il San Tommaso, non riesce a portare a casa un punto che stava quasi per essere strappato. All’85’ l’ACR Messina trova il gol vittoria con Crucitti, gli avellinesi rimangono penultimi con 13 punti e con una partita in meno, da recuperare a Corigliano Calabro.

Marcatori: Crucitti 40’ st (M)

ACR MESSINA: Avella, Saverino, Fragapane, Sampietro (dal 1’st Arcidiacono), Ungaro, Bruno, Lavrendi, Buono (dal 20’st Manfrè), Rossetti (dal 42′ Cristiani), Crucitti, Cafarella (dal 20’st De Meio). In panchina: Pozzi, Cinquegrana, Bossa, Bonasera. Allenatore: Karel Zeman

SAN TOMMASO: Landi, Lambiase, Madonna, Colarusso, Mannone, Pagano, Alleruzzo (dal 34′ st Savarise), Castro, Sabatino (dal 31′ st Moffa), Konate, Massaro. In panchina: Dose, Falivene, Zollo, Cuciniello, Raiola, Colucci, Stoia. Allenatore: Stefano Liquidato.

Note: Arbitro il Sig. Ettore Longo di Cuneo. Spettatori 500 circa. Recupero 1’ pt; 4’ st.

adsense – Responsive – Post Articolo