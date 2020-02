Calcio Serie D girone I, 24a giornata. Super San Tommaso, in doppio svantaggio a Palmi vince 2-3 allo scadere.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Impresa del San Tommaso, si riscatta dalla sconfitta interna con l’Acireale e bissa il successo in trasferta dopo quello ottenuto in Sicilia contro il Troina. Questa volta in Calabria e’ la Palmese, ultima della classe, a dover cedere agli avellinesi. Un’impresa perché la squadra di casa si porta sul 2-0 con le reti di Tiboni e Misala su calcio di rigore. Sono passati 33′. Al 42′ accorcia Sabatino per i grifoni. Il tempo nella ripresa scorre inesorabilmente ma il San Tommaso è sul pezzo e pareggia all’88’ con Colarusso. Rimonta completata al 92′ grazie al gol di Moffa. Era la prima partita dopo le dimissioni di Liquidato, la Palmese ora è distanziata di 9 punti. La griglia play out per i biancoverdi è li’.

