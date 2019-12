di Redazione sportiva

Solo un tempo si è giocato in Calabria tra Corigliano e San Tommaso, poi è giunta la sospensione per maltempo sul risultato di 0-0. Con la conclusione del rapporto tra Liquidato e i grifoni, sedeva sulla panchina biancoverde il dg Annino Cucciniello in attesa di mister La Cava. Era l’ultima giornata del girone d’andata, il recupero a data da stabilire riprendera’ presumibilmente dal secondo tempo.

