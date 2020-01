🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Si è giocato solo il secondo tempo, visto che lo scorso 22 dicembre la gara tra Corigliano e San Tommaso fu sospesa in Calabria alla fine della prima frazione per pioggia. All’11’ un colpo di testa di Talamo ha condannato i grifoni ad una sconfitta sanguinosa che fa il paio con quella di Messina. Era uno scontro diretto, il team di mister Liquidato vede complicarsi la corsa alla salvezza, penultimo a -5 dai play out.

adsense – Responsive – Post Articolo