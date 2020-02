di Redazione sportiva

Primo colpo esterno del San Tommaso, storica vittoria a Troina, la prima in Serie D. È Konate al 93′ a segnare il gol che fa accorciare i grifoni dal terzultimo posto, ora distante solo un punto. Dopo il pari interno contro il Giugliano, tre punti che danno ossigeno e morale ai biancoverdi. La scalata salvezza è molto ripida ma il morale è altrettanto in ascesa. Il successo in Sicilia è manna.

