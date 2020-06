È andata male al San Tommaso, il Consiglio Federale come era ampiamente preventivabile ha accolto la richiesta del Consiglio Direttivo della LND. Ultime quattro di ogni girone retrocesse in Eccellenza, tra cui purtroppo figurano i grifoni nel girone I dove la promossa in C è il Palermo. Classifica cristallizzata per i verdetti. Tanto rammarico e rimpianto per il team rionale.

adsense – Responsive – Post Articolo