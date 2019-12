Calcio, Serie D. Il San Tommaso riprende gli allenamenti, domenica amichevole contro il Cimitile.

di Redazione sportiva

Il San Tommaso riprenderà quest’oggi gli allenamenti al “De Cicco” di Pratola Serra. Doppia seduta il 28 e 29 dicembre, proprio domenica ci sarà un test amichevole, ore 15, contro il Cimitile, squadra militante nel campionato di Promozione. Il 30 dicembre seduta pomeridiana mentre il 31, salvo variazioni, ci sarà l’ultimo allenamento dell’anno nella prima parte di giornata. Dal 2 gennaio si ritornerà a sudare in vista della prima giornata di ritorno, al “Giraud” di Torre Annunziata contro il Savoia secondo in classifica. Si attende ancora l’ufficialità del nuovo tecnico La Cava dopo l’esonero di Liquidato. Intanto il match in Calabria contro il Corigliano, sospeso per maltempo, si recupererà mercoledì 22 gennaio alle 14,30.