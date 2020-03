Calcio, Serie D. Marcello De Stefano è il nuovo allenatore del San Tommaso.

🔊 Ascolta l'articolo

L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore della Juniores Marcello De Stefano. Allenatore valido che ha conseguito ottimi risultati con la formazione Juniores Nazionale e persona che vuole bene alle sorti del San Tommaso Calcio. La società ha individuato in Marcello De Stefano la persona giusta per ricreare quel senso di famiglia che ha sempre contraddistinto il San Tommaso Calcio. La società ribadisce inoltre la ferma volontà di credere nella salvezza. A Marcello un grande in bocca al lupo, con la speranza e l’augurio di raggiungere un sogno insieme. Di seguito le sue prime parole:

” Credo che ci sono tutte le possibilità per continuare al meglio questo campionato. La priorità è la tranquillità dei ragazzi. Io mi sento parte di questa famiglia e sono felice e onorato di aver dato la disponibilità per dare una mano alla Prima Squadra, senza dilapidare l’ottimo lavoro svolto con la formazione Juniores. Ringrazio la società a partire da Annino Cucciniello, la sua vicinanza sarà fondamentale. Ringrazio anche i ragazzi per aver accettato e voluto la mia nomina. Lavoreremo per cercare di fare il massimo in un campionato che ha ancora molto da dire”.

adsense – Responsive – Post Articolo