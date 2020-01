L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica che per la partita tra San Tommaso e Palermo, la società ha deciso di omaggiare i propri calciatori con questa speciale medaglia celebrativa per ricordare per sempre questo storico ed eccezionale evento.

La società comunica che, la medaglia sarà donata anche alla dirigenza del Palermo Calcio, un gesto dovuto, d’affetto e di rispetto, verso una società una dirigenza e una tifoseria che all’andata ci ha trattato in maniera esemplare.

