Calcio, Serie D. San Tommaso, Liquidato si è dimesso.

L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica che in data odierna il Sig. Stefano Liquidato ha rassegnato le proprie dimissioni da Reaponsabile Tecnico della Prima Squadra. Al mister va il più sentito ringraziamento da tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio per le sue qualità professionali e morali, oltre che i migliori auguri per il proseguo della carriera.

Con l’allenatore Stefano Liquidato saluta anche il suo secondo Nicola Iasio, a cui la società rinnova lo stesso ringraziamento e un caloroso in bocca al lupo per il futuro.

