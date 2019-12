Calcio, Serie D. Si conclude il rapporto tra Stefano Liquidato e il San Tommaso.

L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica che in data odierna l’allenatore Stefano Liquidato ha rassegnato le proprie dimissioni da Responsabile Tecnico della Prima Squadra, che sono state accettate dalla società. Una soluzione presa di comune accordo per il bene del San Tommaso Calcio. La società ringrazia il Sig. Stefano Liquidato non solo per la professionalità e l’impegno profuso alla guida del San Tommaso Calcio, ma anche per le sue qualità umane e morali mostrate nel corso di questi mesi augurandogli le migliori fortune professionali per il futuro. Con l’allenatore Stefano Liquidato saluta anche il secondo Nicola Iasio, a cui la società rinnova lo stesso ringraziamento e un caloroso in bocca al lupo per il futuro.

In attesa della nomina del nuovo allenatore, la società comunica che il coordinamento delle attività della Prima Squadra é affidato al Direttore Generale Annino Cucciniello.

