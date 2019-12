Calcio, Serie D. Stefano Liquidato si riprende il San Tommaso.

di Redazione sportiva

Sorpresa in casa San Tommaso. Dalla conclusione del rapporto tra grifoni e mister Liquidato, datata 18 dicembre, all’individuazione della nuova guida tecnica che tarda ad essere ufficializzata. A Corigliano, gara sospesa dopo un solo tempo, sedeva sulla panchina il dg Annino Cucciniello. Sosta quanto mai benaugurante, qualche intoppo probabilmente con La Cava, prima scelta per prendere le redini bianoverdi in mano. Si giunge così al comunicato di poco fa con il quale la dirigenza avellinese riaffida la panchina a Stefano Liquidato.

“L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica di aver ri-affidato la guida tecnica della Prima Squadra al mister Stefano Liquidato. Dopo vari giorni di riflessione e un lungo colloquio tra le parti, la società ha convenuto insieme all’allenatore ex Fondi e Frattese, tra le altre, di unire di nuovo le forze per il bene dei grifoni e per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio è molto felice di poter riabbracciare il mister Stefano Liquidato a cui va un grande bentornato e un in bocca al lupo per il futuro, con la speranza e l’auspicio di raggiungere insieme grandi risultati”.

