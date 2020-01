Calcio, Serie D. Ufficiale Konate, la punta che serve al San Tommaso.

L’A.C.D. San Tommaso Calcio è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Amara Konate.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Parma, l’attaccante classe 1990, ha vestito in carriera le maglie di Crociati Noceto, Fondi, Campobasso e Leida tra i professionisti. In Serie D ha giocato con Cavese, Fezzanese, Gargano, Pomigliano e Portici. L’operazione è stata brillantemente portata a termine dal lavoro del Direttore Sportivo Franco Del Gaudio.

Il calciatore è già a disposizione del mister Stefano Liquidato, e quindi disponibile per la partita di domani tra San Tommaso e Palermo. Amara Konate, sarà presente questo pomeriggio in conferenza stampa, per rispondere a eventuali domande dei giornalisti presenti.

La società e tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto ad Amara Konate, con la speranza e l’augurio di raggiungere importanti obiettivi insieme.

