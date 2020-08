Calcio. Spezia in A per la prima volta nella sua storia, la sconfitta casalinga di misura contro il Frosinone è dolce.

Lo Spezia scrive la storia, per la prima volta ottiene la promozione in Serie A. Ieri nello stadio amico del “Picco” è stato sconfitto dal Frosinone per 1-0, gol di Rohden al 61′. Non è bastato ai ciociari che avevano bisogno di due reti di scarto per volare nella massima serie dopo la caduta in casa nel match di andata col medesimo risultato. La squadra ligure, allenata da Vincenzo Italiano, ha prevalso per il miglior piazzamento in campionato, terza piazza dietro le altre due promosse Benevento e Crotone.

