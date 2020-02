🔊 Ascolta l'articolo

L’US Avellino comunica di avere sollevato Carlo Musa dall’incarico di Direttore Sportivo. A Musa vanno i

ringraziamenti per il lavoro svolto, in particolare durante la fase di calcio-mercato, e per la serietà e

correttezza dimostrate.

Già protagonista della vittoria dello Scudetto e del Campionato LND lo scorso anno, a lui il club augura le

migliori fortune umane e professionali.