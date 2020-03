Calcio, US Avellino. Allenamenti e amichevoli a porte chiuse.

Il club comunica che in ottemperanza del DPCM del 04/03/20, in particolare punto 1 comma C, a partire da oggi tutti gli allenamenti e le gare amichevoli dell’US Avellino 1912 si disputeranno a porte chiuse. Pertanto fino a nuove disposizioni l’accesso allo stadio Partenio Lombardi sarà ammesso soltanto ai tesserati ed al personale strettamente necessario per lo svolgimento delle quotidiane attività lavorative.

Seguirà comunicato ufficiale che regolamenterà l’accesso al personale tecnico e dell’informazione per quel che riguarda le gare del campionato di Lega Pro.