Calcio, Us Avellino. Capuano avanti con i lupi fino al 2021: “L’obiettivo è portare questo club nella categoria che le appartiene”.

Il nuovo anno dell’U.S. Avellino comincia nel segno di Capuano. Il club è lieto di comunicare il raggiungimento dell’accordo con mister Ezio Capuano per il prolungamento del contratto fino a giugno 2021, con opzione per il 2022.

Nelle dieci partite di campionato finora disputate alla guida dei lupi, mister Capuano ha raccolto 16 punti (1,60 punti a gara) frutto di un pareggio e cinque vittorie, di cui 4 consecutive in campionato, striscia positiva ancora aperta. Grazie a questi risultati l’Avellino ha chiuso il girone d’andata all’ ottavo posto, in zona playoff, a 9 punti dalla zona playout.

Queste le parole di mister Capuano: “Quando sono venuto ad Avellino il mio desiderio era quello di aprire un ciclo, a qualsiasi condizione, come testimonia l’accordo iniziale che avevo sottoscritto. Ringrazio la proprietà per la fiducia riposta nella mia persona e per l’opportunità di poter finalmente programmare un ciclo importante. Oggi sento in me responsabilità ancora più grandi, quel che è certo è che ci metterò l’entusiasmo e la dedizione di sempre, con l’obiettivo di portare questo club nella categoria che più le appartiene”.

“La proprietà è stata conquistata dal carisma, dall’entusiasmo e dai risultati prodotti da mister Capuano – dichiara il presidente Luigi Izzo – da parte nostra era doveroso dare un segnale forte all’intero ambiente e soprattutto porre solide basi tecniche per un futuro all’altezza del blasone di questo club”.

La società comunica inoltre che, contestualmente, è stato adeguato anche il contratto di mister Giuseppe Padovano.