di Redazione sportiva

Eziolino Capuano è stato convocato dalla Procura Federale per il prossimo 16 gennaio in relazione alla partita Avellino-Ternana di Coppa Italia, 0-1 il risultato. Il tecnico di Pescopagano avrebbe protestato nei confronti della guardalinee Veronica Vettorel. Il gol del possibile 1-1, segnato da Illanes, fu annullato su indicazione della collaboratrice per fuorigioco. Sotto i riflettori anche un rigore non fischiato a Charpentier. Rischio squalifica o ammenda per Capuano.