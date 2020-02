Calcio, Us Avellino. Contro la Paganese si giocherà il 26 febbraio alle 15, domani amichevole contro l’Atletico Castelfranci.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

L’Avellino ha ripreso a sudare in vista del match di domenica in Calabria contro il Rende. Doppia seduta quest’oggi, Garofalo si è riaggregato al gruppo dopo la stato febbrile che lo ha costretto a saltare il derby con la Cavese. L’influenza invece blocca Sandomenico. Domani ci sarà un’amichevole contro l’Atletico Castelfranci, sesto in Prima Categoria. L’appuntamento è per le 15 al Partenio Lombardi. Intanto la gara infrasettimanale di campionato di mercoledì 26 febbraio, derby con la Paganese, è stata anticipata alle 15 quando inizialmente era prevista per le 18,30.