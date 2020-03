Calcio, Us Avellino. Dieci gol al Solofra in amichevole con Ferretti in gran spolvero, contro la Ternana si giocherà alle 15.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

L’Avellino batte il Solofra in amichevole, sgambata a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Grande protagonista Ferretti, 4 gol per l’ex Trapani. Le altre marcature portano la firma di Albadoro, Evangelista, Parisi, Rizzo, Rossetti e Pozzebon. A riposo Morero, differenziato per Alfageme, De Marco e Sandomenico. Nel primo tempo l’Avellino si è schierato con Tonti tra i pali, Bertolo, Zullo e Nije in difesa; Parisi e Rizzo a scorazzare sulle fasce, nel cuore della mediana Di Paolantonio e Garofalo; Evangelista e Micovschi a supportare la punta Albadoro. Intanto la partita di domenica contro la Ternana, senza pubblico, è stata anticipata dalle 17.30 alle 15.