Calcio, Us Avellino. È ufficiale Agostino Rizzo, prestito dal Livorno.

Il club comunica di aver formalizzato dal Livorno l’acquisizione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive di Agostino Rizzo.

Nato a Palermo il 24 Marzo 1999, Rizzo ha esordito tra i professionisti lo scorso 11 Agosto 2019 in occasione della gara tra Livorno e Carpi valida per il secondo turno di Coppa Italia. Il 27 Gennaio 2020, poi, ha esordito in serie B nel match perso dai toscani contro il Perugia per 1 a 0.

Cresciuto nei settori giovanili di Torino prima e Palermo poi, ha catturato le attenzioni degli addetti ai lavori nella scorsa stagione quando con la primavera rosanero ha collezionato 26 presenze, mettendo a referto 6 gol e 4 assist nel massimo torneo giovanile nazionale.

Rizzo, che ha scelto il numero 37, oggi ha svolto il primo allenamento con mister Capuano.