Calcio, Us Avellino. Ecco l’ufficialità di Nicolas Izzillo.

Il club comunica di aver raggiunto un accordo con il centrocampista Nicolas Izzillo. Nato a La Maddalena il 19/04/94 (Sassari), Izzillo ha esordito tra i professionisti con la maglia dello Spezia nella stagione 2012/2013 in serie B, per poi passare al Bellaria (C2). La sua carriera è proseguita in Lega Pro con Messina, Ischia, Juve Stabia e Pisa, con cui è stato promosso in serie B la scorsa stagione. Per lui un totale di 164 presenze e 15 goal tra i professionisti.

Izzillo, che ha scelto il numero 25, è partito per Catania con la squadra ed è a disposizione di mister Capuano.

Così il direttore sportivo Carlo Musa: “con Izzillo inseriamo in rosa un calciatore dalle grandi qualità, abituato a piazze importanti. Vanta una carriera di tutto rispetto ed è fresco di vittoria playoff. Siamo sicuri che darà un grosso contributo al centrocampo di mister Capuano”.