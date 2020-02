Calcio, Us Avellino. I convocati per Bari, Capuano perde Sandomenico e recupera Izzillo.

di Redazione sportiva

Capuano per Bari perde pure Sandomenico come già aveva anticipato in conferenza pre gara, infiammazione al ginocchio per l’ex Cavese. Altre due assenze pesanti in attacco, sono quelle di Alfageme e Pozzebon per squalifica. Su quest’ultimo la società ha perso il ricorso avverso le tre giornate di stop. Ragion per cui il reparto potrà contare solo su Albadoro e Ferretti. Lungodegenti Charpentier, Silvestri e Palmisano. Due i recuperi, importanti, di Zullo in difesa e Izzillo a centrocampo. Ecco i 21 convocati.

Dini, Tonti;

Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Zullo;

De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Federico, Garofalo, Izzillo, Micovschi, Rizzo, Rossetti;

Albadoro, Ferretti.