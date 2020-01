Calcio, Us Avellino. I convocati per Catania, c’è Izzillo, out Carbonelli.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Ecco i convocati per la sfida di Catania, non c’è Carbonelli, causa non perfette condizioni fisiche. Figura Izzillo, appena ufficializzato, De Marco rientra dalla squalifica. Come contro il Teramo aggregati i giovani della Berretti Acampora e Russo. Stagione finita per Silvestri e Charpentier.

Portieri: Pizzella, Tonti;

Difensori: Acampora, Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Russo, Zullo;

Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Izzillo, Micovschi, Rossetti;

Attaccanti: Albadoro, Alfageme;